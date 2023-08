"Elas vêm aí outra vez! Papá, agarrem-se": Família em pânico durante ataque de orcas a veleiro ao largo de Sesimbra

“Estamos a ser atacados por orcas ao largo de Sesimbra. Temos várias à volta do nosso veleiro. Elas querem-nos virar.”O vídeo do pedido de ajuda às autoridades foi gravado a bordo do veleiro ‘Santa Bárbara’ e denuncia momentos de pânico vividos pelos tripulantes, que viram a sua embarcação ficar com o leme danificado pelo ataque dos animais a cerca de uma milha de terra.

O alerta levou à intervenção do Instituto de Socorros a Náufragos, que rebocou o veleiro para o porto. Aconteceu no sábado, após nos últimos dias terem sido avistadas orcas na zona da Comporta, conforme adiantou aofonte da Capitania do Porto de Setúbal.Já em fevereiro deste ano, sete tripulantes de uma embarcação que navegava ao largo de Sesimbra foram resgatados após terem sido interpelados por um grupo de cinco orcas. O leme da embarcação ficou danificado, deixando a embarcação à deriva.O Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas recomenda a todos os navegantes que, em caso de avistamento destes mamíferos, desliguem o motor, por forma a inibir a rotação da hélice, desmotivando os animais a interagirem com as estruturas móveis das embarcações.