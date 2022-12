"Ele atirou às cegas": Testemunha relata tiroteio que matou três pessoas em Paris

Autor do tiroteio foi preso há um ano depois de atacar um acampamento de migrantes.

Rua d'Enghien, em Paris, quando um homem disparou entre sete a oito tiros. Até ao momento, três pessoas morreram.





Várias pessoas relatam o horror vivido esta manhã na"Ele atirou às cegas na rua", contou uma das testemunhas à BFMTV, que garante ter ouvido "dois tiros". "Vimos pessoas a correr para a direita, para a esquerda. Cinco ou seis minutos depois, entrámos no salão de cabeleireiro", contou o homem que chamou depois os bombeiros e a polícia.Um outra testemunha contou à estação televisiva francesa que ouviu "cinco tiros que vieram de 50, 100 metros" e que depois conseguiu ver "uma pessoa na casa dos sessenta que tirou uma pistola de sua pequena bolsa". Garante ainda ue o indivíduo parece ter sido "muito rapidamente dominado pela spessoas".De acordo com a BFMTV, o autor do tiroteio foi preso há um ano depois de atacar um acampamento de migrantes.