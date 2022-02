"Ele nem sabia pegar numa arma", diz avô de jovem que preparava atentado em Lisboa

João queria levar a cabo massacre na Universidade de Lisboa, matando o maior número de colegas possível.

O avô do estudante suspeito de preparar atentado na Universidade de Lisboa disse em exclusivo ao CM que ainda não consegue acreditar no que aconteceu."Nunca apanhei uma bofetada destas", disse o homem de 89 anos. "Ele nem sabia pegar numa arma".O familiar mostra-se visivelmente consternado, apesar de considerar que houve algum exagero na quantidade de material encontrado em casa do jovem. "Penso que há para aí armamento a mais, não me parece rapaz para fazer uma montagem destas. Aqui na Judiciária não viram nada e lá para Lisboa era quase uma central elétrica", acrescenta.