"Ele podia ainda cá estar": Pais desesperam com morte de recém-nascido por falta de médico

Gabriel tinha apenas 8 dias. Pais garantem fazer tudo para que seja feita justiça.

Gabriel viveu apenas oito dias. Na manhã de quinta-feira, Osvaldo Francisco viu o filho "ficar roxo", quase sem respirar. Ligou para o 112 e esteve sempre em contacto com o Centro de Orientação de Doentes Urgentes, que foi dando indicações até à chegada dos Bombeiros de Portalegre, a única assistência mobilizada. A Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) de Portalegre foi acionada, mas não saiu, já que não havia médico escalado entre "as 09h00 e as 15h40". O pedido de socorro foi feito cerca das 09h33. O Ministério Publico já instaurou um inquérito para apurar as causas da morte, após a alegada falta de socorro médico.

Saiba mais no Correio da Manhã