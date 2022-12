"Ele também não me telefonou quando tive a casa inundada": Costa justifica não ter ligado a Moedas durante cheias

Primeiro-ministro reagiu, em Bruxelas, à questão sobre não ter contactado o presidente da câmara de Lisboa durante inundações.

"Eu posso-lhe perguntar porque é que ele não me telefonou a mim quando tive a minha casa inundada". Foi esta a reação de António Costa após ter sido questionado por uma jornalista, em Bruxelas, sobre a razão de não ter contactado o presidente da Câmara de Lisboa durante as cheias na capital.A jornalista da SIC perguntou se tinha havido ou não discriminação relativamente a Carlos Moedas (autarca do PSD). "Não vamos falar sobre assuntos locais", respondeu o primeiro-ministro, no final da conferência de imprensa do Conselho Europeu em Bruxelas. Confrontado com a insistência da jornalista, que perguntou a Costa se não ia contactar o autarca, a resposta foi: "Se for necessário contactá-lo, com certeza. Qual é o problema?"Ainda sobre o mesmo tema, o primeiro-ministro pediu: "Oh senhora, deixe-se. Não se preocupe com o assunto."Finalmente, abandonou o púlpito, mas ainda comentou o assunto numa declaração captada pelos jornalistas no local e dirigida a quem lhe fez as questões: "Eu posso-lhe perguntar porque é que ele não me telefonou a mim quando tive a minha casa inundada."No dia 7 de dezembro, uma mulher morreu em Algés devido às cheias causadas pela elevada precipitação que atingiu a Grande Lisboa. no dia 13, terça-feira, Lisboa esteve sob alerta vermelho - emitido pela autarquia - e as pessoas foram aconselhadas a não sair de casa pela mesma razão.