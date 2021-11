Eleições internas no PSD marcadas para 27 de novembro, só para eleitores com as quotas em dia

Proposta de Paulo Rangel aceite e chumbadas as de Rui Rio e Alberto João Jardim.

Eleições internas no PSD marcadas para 27 de novembro. Proposta de Paulo Rangel aceite e chumbadas as de Rui Rio e Alberto João Jardim.Com a votação favorável a Paulo Rangel para além das eleições ficarem marcadas para 27 de novembro, o Congresso fica marcado para 17, 18 e 19 de dezembro e os cadernos eleitorais não são alterados.O atual presidente do PSD, Rui Rio, propôs que as eleições internas se realizassem a 20 de novembro. Rui Rio defendeu eleições abertas a todos os militantes, mesmo com as quotas atrasadas.Pelo contrário, Paulo Rangel disse que a data "razoável" para as eleições seria 27 de novembro. O candidato não aceitou que os militantes sem quotas pagas possam votar nas diretas do PSD.Alberto João Jardim, militante histórico do PSD, manifestou-se este sábado contra a realização de eleições para a liderança do partido antes das legislativas de 30 de janeiro e indicou que apresentou uma proposta nesse sentido no Conselho Nacional.As três propostas foram votadas no Conselho Nacional do partido.