Eletricista mata duas mulheres e abusa sexualmente de pelo menos 100 cadáveres

Um eletricista de um hospital britânico admitiu ter matado duas mulheres e ter abusado sexualmente de pelos menos 100 cadáveres em morgues, incluindo crianças. As vítimas tinham idades entre os nove e os 100 anos.

No quarto dia do julgamento, David

Fuller

,

de 67 anos, assumiu ter matado

Wendy Knell, de 25 anos, e Caroline Pierce, de 20, em ataques separados. Os crimes ocorreram há mais de 30 anos, mas só agora Fuller foi ligado às mortes. Ambas as mulheres foram asfixiadas e encontradas nuas, tendo sido violadas após a morte.

Segundo os investigadores, foi possível chegar ao culpado devido aos avanços nos testes de ADN.Após a detenção pelos homicídios, a polícia realizou uma busca domiciliária na qual encontrou milhares de imagens e vídeos de crianças e pornografia. Durante a busca, descobriu também vídeos que Fuller gravou enquanto abusava dos cadáveres. O homem mantinha separadores, alguns com os nomes das vítimas, que continham imagens dos abusos, incluindo de três crianças.Fuller trabalhou em hospitais desde 1989. Segundo investigadores, trabalhava frequentemente no turno da noite, aproveitando para ir à morgue quando estava vazia.Na sessão do julgamento, Fuller assumiu-se culpado de 51 crimes, incluindo 44 acusações relacionadas a 78 vítimas nas duas morgues em que trabalhou. Já antes tinha admitido ter violado cadáveres durante 12 anos em dois hospitais do condado de Kent, próximo de Londres.