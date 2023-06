Elisabete morreu com perfurações no estômago e no baço após fazer endoscopia numa clínica em Setúbal

Marido da vítima acusa a clínica Lifefocus de negligência.

de 53 anos

Foi operada de urgência e ficou em coma induzido. Mas o estado de saúde agravou-se e morreu ao início da manhã.

Elisabete morreu depois de ter feito uma endoscopia numa clínica, em Setúbal, que lhe provocou perfurações no estômago e no baço e lhe rompeu três vasos sanguíneos. A mulherfoi levada para o Hospital de Setúbal em estado crítico.falou com a família, que no meio da dor reclama justiça.Saiba mais no site do Correio da Manhã