Elon Musk agenda visita à China e quer encontrar-se com o primeiro-ministro Li Qiang

Fábrica em Xangai é o maior centro de produção da Tesla.

O CEO e dono da Tesla, Elon Musk, vai até à China no mês de abril com o objetivo de poder encontrar-se com o primeiro-ministro chinês, Li Qiang, avança a Reuters.

Xangai detém a maior fábrica de produção da Tesla e a China é o segundo maior mercado da marca de automóveis elétricos, apenas atrás dos Estados Unidos da América. Fontes próximas de Elon Musk revelaram à Reuters não saber que temas estarão em cima da mesa neste encontro.

A visita planeada por Musk ocorre no momento em que a China está a tentar atrair mais investimentos estrangeiros para ajudar a fortalecer uma economia que foi afetada por três anos de restrições devido à Covid-19. Li Qiang tem estado em constantes negociações e em eventos de negócios com empresas como a Apple ou a Pfizer.

O Financial Times conta que foi Li Qiang que persuadiu o fundador da empresa de automóveis elétricos a escolher a China para a instalação da primeira fábrica da Tesla fora de território americano.



Recentemente, os carros da marca foram proibidos de entrar em complexos militares chineses e em locais de reuniões políticas, devido às preocupações com as câmeras que têm instaladas. A empresa aguarda a aprovação de Pequim para que os veículos circulem livremente no país.

Se a reunião se realizar, esta não vai ser a primeira vez que Musk e Qiang se encontram. Elon Musk conheceu o atual primeiro-ministro chinês numa visita à China em 2018, quando assinaram o decreto para a construção da maior fábrica da Tesla, em Xangai.