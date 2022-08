Elon Musk disse que ia comprar o Manchester United, mas já veio esclarecer 'negócio'

Milionário deu esperança aos adeptos dos 'red devils'.

Depois de ter anunciado que iria comprar o Manchester United, o bilionário Elon Musk recorreu à rede social Twitter para revelar que tudo não passou de uma brincadeira."Não, esta é uma piada de longa data no Twitter. Eu não vou comprar nenhuma equipa desportiva", revelou o dono da Tesla em resposta a um utilizador sobre a compra do clube inglês.Tudo começou quando o fundador da SpaceX 'revelou' que iria comprar o Manchester United, depois de vários adeptos dos 'red devils' terem instado o fundador da SpaceX a adquirir o clube inglês, que atravessa atualmente uma fase menos boa.Apesar de ter admitido que era a sua equipa preferido quando era criança, Musk garantiu que tudo não passava de uma brincadeira.Esta não é, contudo, a primeira vez que o milionário brinca com a compra de grandes empresas. Em abril, Musk anunciou que iria comprar a Coca-Cola "para trazer de volta a cocaína" - ingrediente que chegou a fazer parte da composição do famoso refrigerante.Recentemente, apresentou uma proposta para a compra do Twitter por 41,3 mil milhões de euros, acordo esse que terminou quatro meses depois, com a plataforma a avançar com um processo em tribunal contra o empresário.