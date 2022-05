Elon Musk e Jair Bolsonaro encontram-se para debater conectividade e Amazónia

O empresário Elon Musk, o homem mais rico do mundo, chegou perto das 9 horas locais, 13 horas em Lisboa, ao Brasil, e desembarcou num aeroporto no interior do estado de São Paulo, para uma curta visita ao país durante a qual se vai encontrar com o presidente Jair Bolsonaro.

O encontro entre ambos está previsto para a hora do almoço, pelo horário brasileiro, fim da tarde pelo horário da capital portuguesa, no elegante Hotel Fasano Boa Vista, também no interior de São Paulo.

Ontem, Bolsonaro, sem citar o nome do bilionário, anunciou na sua live das quintas-feiras que esta sexta ia receber "uma pessoa muito importante, respeitada no mundo todo, para debater ajuda à nossa Amazónia".Ao amanhecer desta sexta, foi o ministro das Comunicações, Fábio Faria, quem confirmou o almoço e o encontro com Musk, que não constam na agenda oficial de Bolsonaro.Segundo Faria, o megaempresário foi ao Brasil debater temas relacionados a conectividade e, também, possibilidades de apoio à Amazónia, sem revelar no entanto que tipo de apoios, se à preservação da floresta ou se à implementação de novos negócios, como Bolsonaro defende.Em abril, o governador do estado do Amazonas, Wilson Lima, afirmou que Musk estudava a possibilidade de instalar um braço da sua empresa aeroespacial, Spacex, no polo tecnológico de Manaus, a capital do Amazonas, mas até agora ainda não foram divulgados detalhes.