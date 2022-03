"Em abril, águas mil": Chuva veio para ficar

Chuva registada entretanto deverá fazer recuar a área em situação de seca.

A previsão meteorológica para a primeira quinzena do próximo mês indica ocorrência de chuva, com a probabilidade de se virem a registar aguaceiros intensos. Os dados do Instituto Português do Mar e da Atmosfera parecem, assim, confirmar o ditado popular: “Em abril, águas mil.”









Para os próximos sete dias, “na precipitação total semanal, preveem-se valores acima do normal, em especial para as regiões Centro e Sul”, antecipa o IPMA. Até domingo, poderão cair até mais 30 litros de água por metro quadrado, em relação ao que é habitual para esta época do ano.

Na semana seguinte, entre os dias 4 e 10, a chuva deverá ser forte. À partida, o território a norte do sistema montanhoso Montejunto-Serra da Estrela será o mais atingido, mas esta cairá também noutras regiões do País. Segundo o IPMA, as exceções são, até ver, o Baixo Alentejo e o Algarve.





Na semana de 11 a 17, a possibilidade de se registarem valores de precipitação acima do normal está limitada a um único distrito, o de Viana do Castelo. No resto do território continental há, pelo contrário, a indicação de uma anomalia negativa.





A chuva registada entretanto deverá fazer recuar a área em situação de seca. O balanço é conhecido no final do mês.