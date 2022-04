Em fuga há um mês: Burocracia trava entrega de Clóvis Abreu

É a história do gato e do rato, mas ao contrário. Porque o rato, que em sentido figurado devia fugir do gato, até aceitou entregar-se. Clóvis, suspeito de estar envolvido na morte de um agente da PSP, fê-lo por requerimento, através do advogado, com quem ainda não contactou presencialmente por estar em fuga.Leia a notícia na íntegra no Correio da Manhã.