Emails comprovam pedidos de filho a Marcelo no caso das gémeas luso-brasileiras

Uma série de emails da Presidência da República comprovam que Nuno Rebelo de Sousa pediu ajuda ao pai, Marcelo Rebelo de Sousa, para interceder no caso das gémeas luso-brasileiras com atrofia muscular espinhal, de modo a que pudessem ser tratadas em Portugal com o Zolgensma, que custa 2 milhões de euros por tratamento.De acordo com a TVI, o Presidente da República recebeu vários emails sobre o caso, contrariando o conteúdo da sua comunicação ao País a 4 de dezembro, e mostram o envolvimento de Nuno Rebelo de Sousa para a obtenção de nacionalidade das gémeas. Nas mensagens, é claro que as gémeas obtiveram a nacionalidade com o único objetivo de virem receber o tratamento. Num email para o pai, Nuno Rebelo de Sousa refere: “Temos estado 100% focados tentando ajudar as gémeas a conseguir os cartões de cidadão portugueses, o que já está. (…) Agora precisamos de uma ajuda maior para que elas consigam o único tratamento no Mundo que as pode salvar. O pai pode ajudar?”. As gémeas acabaram por ser tratadas no Hospital de Santa Maria, em Lisboa, em 2019.