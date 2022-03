Embaixada russa em Praga inundada com sangue artificial

As escadas da embaixada russa em Praga, ficaram repletas de sangue falso, na tarde deste sábado.

Alguns ativistas juntaram-se, de forma a protestar contra o regime de Putin e a guerra na Ucrânia, e mandaram baldes de cinco litros de sangue artificial contra o estabelecimento da embaixada.

O sangue artifical foi feito com água, cacau e corante alimentar.

Um dos ativistas, David Steffel afirmou: "Este protesto é uma reação ao assassinato de civis inocentes, especialmente crianças, mulheres e idosos".

"Apelamos a todos aqueles que têm a coragem de tirar um momento e ir à embaixada da Federação Russa... e mostrar a sua resistência", acrescentou.

Steffel é um dos representantes do grupo Dekomunisti, que tem como objetivo banir os comunistas, organizando protestos e manifestações.

The Russian embassy in Prague today.

Each participant came with a 5-liter bucket of fake blood - the blood volume of an adult person



"Our action is a response to the killing of innocent civilians, especially children, women & elderly" organizer saidhttps://t.co/8CUB25D3Le pic.twitter.com/PMMtxWTi40