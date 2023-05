Embarcação com mais de quatro toneladas de haxixe apreendida em Tavira

Tripulantes da embarcação terão fugido a pé e estão a ser procurados.

Uma embarcação de alta velocidade, com quatro motores e carregada com cerca de 4,5 toneladas de haxixe, foi apreendida pela Polícia Marítima depois de ter encalhado no canal de Cabanas de Tavira, esta madrugada.Segundo oapurou, a lancha rápida estaria a ser perseguida na sequência de uma operação de combate ao narcotráfico que estava a ser realizada pela Autoridade Marítima Nacional e Marinha.Com a subida de maré, a embarcação já foi desencalhada e foi levada para o porto comercial de Faro, onde serão descarregados os fardos e contabilizada a quantidade exata de droga apreendida.Os tripulantes da embarcação terão fugido a pé e estão a ser procurados.