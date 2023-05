EMEL tira das ruas fiscais que agrediram homem em Lisboa

“Ele disse que ia autuar-me e eu respondi-lhe que ia chamar a polícia. Foi neste momento que um outro funcionário, que vinha atrás numa carrinha da EMEL, se aproximou. Encostou a cabeça à minha testa e começou a insultar-me. Disse-lhe que a conversa não era com ele e levei um soco. Caí redondo no chão. Tentei fugir e levei porrada dos três fiscais. Até que outras pessoas conseguiram proteger-me e afastá-los.” Este é o relato de Hélder M., o homem que ficou com o nariz e vários dentes partidos na sequência de uma brutal agressão às mãos de três fiscais da Empresa de Mobilidade e Estacionamento de Lisboa (EMEL) pelas 12h00 de segunda-feira na Avenida da República.Leia a notícia na íntegra no site do Correio da Manhã.