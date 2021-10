Emigrante português morre esmagado por retroescavadora na Suíça

Operário, de 40 anos, deixa mulher e um filho menor de idade.

Um emigrante português a trabalhar na Suíça, natural de Vieira do Minho, não sobreviveu aos graves ferimentos provocados por um acidente de trabalho, na passada segunda-feira à noite, em Osogna, no cantão de Ticino.Hélder Filipe Machado, de 40 anos, estava a manobrar uma retroescavadora quando a máquina tombou, ficando debaixo do veículo pesado. Segundo as autoridades locais, apesar do rápido socorro, quando a vítima a ser transportada de helicóptero para o hospital, não sobreviveu.O operário deixa mulher e um filho menor de idade. As causas do acidente estão ainda a ser apuradas pela policia local.