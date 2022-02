Emigrante português morre na Alemanha à espera de ajuda para regressar a Portugal

José Ferreira, emigrante na Alemanha que sofria de cancro no fígado em estado avançado e que precisava de ajuda para regressar a Braga, morreu na madrugada desta sexta-feira, noticiou o jornal ‘O Minho’, citando a viúva, Cristina Vicente.A família do emigrante lançou um apelo nas redes sociais para ajudar a trazer José Ferreira para Portugal – a viagem, com acompanhamento médico, custava cerca de 6 mil euros.

O Governo considerou a possibilidade de realizar um repatriamento humanitário, mas tal não se verificou e José Ferreira acabou por não ver concretizado o desejo de morrer na terra natal.