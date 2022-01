Emigrantes que compraram bebés a mãe no Porto condenados a penas suspensas

Daniella Neto, que está na cadeia, vendeu quatro recém-nascidos por 105 mil euros.

Foram condenados a penas de prisão suspensas os cinco emigrantes que estavam acusados de comprarem quatro bebés a uma mãe, no Porto.

Pelos quatro bebés, os arguidos pagaram um total de 105 mil euros. Tratavam-se de cinco emigrantes a viver na França e na Suíça. As crianças foram geradas por Daniella Neto e pelo amante Jaime Moreira, casal que está já na cadeia.

No final de dezembro do ano passado foi a vez dos compradores enfrentarem a Justiça. Foram condenados a penas suspensas no Tribunal de são João novo no Porto. As condenações variam entre os dois anos e os três anos e quatro meses.

Em julgamento ficou provado que o primeiro crime foi cometido em 2012, quando Daniella Neto, de 43 anos, anunciou a venda de um bebé na Internet. Entregou uma menina a um homem que vivia com o companheiro na Suíça. Já em 2013 e 2015, a mulher vendeu um menino e uma menina a um outro casal homossexual a viver em França. A última bebé foi comprada em 2017 por um casal de emigrantes que viviam na Suíça e que não conseguiam ter filhos biológicos. A paternidade das crianças era sempre atribuída a um dos compradores e Daniella abdicava da guarda.

A mãe biológica está a cumprir nove anos de prisão. Já o amante levou cinco anos e oito meses.