Emitido 3.º mandado de detenção internacional para João Rendeiro relativo a condenação por burla

Em causa processo em que ex-banqueiro foi condenado a três anos e seis meses de prisão.

Foi emitido esta quarta-feira o terceiro mandado de detenção internacional que recai sobre João rendeiro, detido na África do Sul após fugir á justiça portuguesa. O novo mandado de detenção foi emitido pelo juiz Francisco Henriques, magistrado que havia condenado o ex-banqueiro, no âmbito dos processos do universo BPP, a 28 de setembro, a uma pena de três anos e seis meses de prisão efetiva por um crime de burla qualificada.

Segundo apurou o CM, foi este magistrado a mandar publicar um edital, na semana passada, para que rendeiro de apresentasse em tribunal. Este terceiro mandado junta-se aos outros dois já postos a circular pelas autoridades portuguesas. De recordar que a PGR está a enviar para o MP da África do Sul todos os documentos para garantir a extradição de rendeiro.





No caso em questão, a condenação foi conhecida quando Rendeiro já estava na África do Sul.

Portugal tem um prazo de 40 dias, a contar desde o dia da detenção, para entregar todos os documentos sobre o caso. Caso falhe o prazo, Rendeiro poderá ser libertado.

Esta sexta-feira o ex-banqueiro vai voltar ao tribunal, para saber se continua detido até ser extraditado para Portugal ou se pode sair em liberdade.