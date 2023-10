'Emoji' de gorila em publicação pode valer castigo a jogador do Manchester United

Alejandro Garnacho pode ser multado caso a imagem seja considerada racista. Caso semelhante aconteceu com Bernardo Silva.

O jogador do Manchester United Alejandro Garnacho está em risco de ser castigado após ter publicado nas redes sociais uma imagem do colega camaronês André Onana, acompanhada de dois 'emojis' de gorilas.O argentino colocou a fotografia para celebrar a defesa de um penálti nos últimos instantes do jogo pelo guarda-redes, que permitiram ao conjunto inglês vencer o Copenhaga na Liga dos Campeões. A publicação, entretanto apagada, pode valer uma suspensão caso seja considerada racista.Onana já reagiu e saiu em defesa do colega, ao dizer que sabia perfeitamente o que Garnacho queria dizer com a publicação. "As pessoas não podem escolher aquilo com que eu me ofendo. Sei exatamente o que ele queria dizer: força e poder. Este assunto deve ser encerrado", escreveu.Não seria a primeira vez que um post deste género motivaria uma suspensão. Recorde-se que, em 2019, o português Bernardo Silva foi suspenso por um jogo e obrigado a pagar uma multa de mais de 57 mil euros por partilhar uma imagem do colega de Benjamin Mendy com o logo da marca de chocolates 'Conguitos'.O ex-Benfica alegou que era uma brincadeira de amigos, sem intenção de ofender ninguém, mas a Federação Inglesa de Futebol considerou que "não era uma conversa de amigos".Já em 2021, Edinson Cavani teve uma suspensão de três jogos e uma multa de quase 115 mil euros por uma publicação em castelhano considerada ofensiva racialmente.