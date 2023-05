Empate em Alvalade impede águias de festejarem o título

Sporting empatou este domingo por 2-2 com o Benfica. Reveja os golos.

Sporting e Benfica empataram 2-2 no dérbi da 33.ª e penúltima jornada da I Liga portuguesa de futebol, um resultado que impediu que os 'encarnados' festejassem já este domingo a conquista do 38.º título nacional.

No Estádio José Alvalade, Aursnes (71 minutos) e João Neves (90+4) garantiram o empate, já depois de Trincão (39) e Diomande (44) terem adiantado os 'leões', que 'entregaram' ao Sporting de Braga o terceiro lugar no campeonato e, consequentemente, a vaga na terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões, uma vez que somam 71 pontos, menos quatro do que os bracarenses.

Já o Benfica parte para a última jornada, na qual vai defrontar o lanterna-vermelha Santa Clara, com dois pontos de vantagem sobre o FC Porto, que contabiliza 82, depois de no sábado ter vencido o Famalicão (4-2).

Trincão inaugura o marcador em Alvalade



44' Diomande faz o segundo dos leões



Diomande faz o segundo dos leões

Aursnes faz o primeiro dos encarnados

João Neves repõe igualdade nos minutos finais

Franco Israel; Diomande, Coates e Gonçalo Inácio; Esgaio, Ugarte, Morita e Nuno Santos; Trincão, Edwards e PoteVlachodimos; Aursnes, António Silva, Otamendi e Grimaldo; João Neves e Chiquinho; David Neres, Rafa e João Mário; Gonçalo Ramos