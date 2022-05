Empresário alega que bordel dava consultas de psicologia

O empresário, de 52 anos, não se conformou com a condenação, do Tribunal de Vila Real de Santo António, a dois anos e meio de prisão pelo crime de lenocínio, suspensa por igual período. Recorreu para a Relação de Évora que, na última semana, confirmou a sentença. Em causa estava o facto de o arguido ter lucrado com serviços de prostituição que mulheres e travestis prestavam num dos estabelecimentos de diversão noturna que explora no Algarve.Leia mais no Correio da Manhã