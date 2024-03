Empresário assassinado em encontro homossexual

Geovani Ferreira Gomes, de 37 anos, trabalhava na construção civil e nas horas vagas mantinha encontros sexuais a troco de dinheiro. Um empresário de Coimbra de 57 anos, sócio de um café, seria um dos clientes. A 19 de agosto, no decorrer de mais um encontro com Geovani, de nacionalidade brasileira, o empresário foi assassinado por asfixia na casa onde o suspeito residia em Chãs, Miranda do Corvo, e o corpo atirado para a fossa sética da habitação, onde foi localizado a 4 de outubro pela Polícia Judiciária do Centro.