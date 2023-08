Empresário desaparecido em Coimbra desde sábado

Carro foi encontrado num descampado em em Miranda do Corvo.

Mário Luís Oliveira, de 57 anos, está desaparecido desde sábado em Coimbra. O homem, que é sócio do café Nicola, saiu de casa por volta das 10h00 da manhã e não voltou a ser visto.Esta segunda-feira, foi encontrado o carro de Mário Luís num descampado em Miranda do Corvo. Segundo a família, o homem não tinha nenhuma ligação àquela zona.A GNR efetua buscas com drones e cães pisteiros para localizar o empresário.