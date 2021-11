Encarnados 'esmagam' Paços de Ferreira com brilho de quarteto

Nuno Santos marcou para os castores. Grimaldo, Seferovic, Rafa e Everton para as águias.

Fim do jogo (4-1)

90'+3 - Golo do Benfica (3-1). Um atrás do outro para as águias. Desta vez foi Everton a marcar, após uma grande jogada. Assistência de Seferovic.

89' - Grande remate de muito longe de Rui Pires. Excelente defesa de Helton Leite.

86' - Golo do Benfica (3-1). Mais um para o Benfica. A bola sobrou para Rafa, que atirou um remate rasteiro da entrada da área. Sem hipóteses para Vekic.

84' - Duas mudanças no Paços de Ferreira. Helder Ferreira e Denilson Jr. entram em campo para os lugares de Nuno Santos e Delgado.

81' - Golo do Benfica, marca Seferovic (2-1)! Centro da direita de Taarabt e o suíço, com pouca marcação, atirou de cabeça para o fundo das redes!

78' - Golo do Benfica (1-1)! Golaço de Grimaldo de livre direto. Descaído para a direita, atirou ao ângulo!

75' - Novas substituições no Benfica. Entram Seferovic e Gonçalo Ramos. Saem Darwin e Weigl.

73' - Contra ataque perigoso do P. Ferreira! João Pedro foi lançado em alta velocidade, mas atirou por cima da baliza de Helton Leite.

72' - Nova oportunidade para Darwin. Após receber um passe de luxo de Taarabt, o avançado uruguaio rematou já dentro da área, mas saiu ao lado da baliza do Paços.

70' - Amarelo para Rui Pires, por falta em Rafa a travar o contra-ataque das águias.

64' - Chance flagrante para o Benfica. Após grande lançamento de Pizzi, Darwin atacou a área adversária, viu o guarda-redes Vikic adiantado, e atirou de cabeça. Na barra!

63' - Primeira alteração no Paços de Ferreira! Jorge Simão chama Ibrahim para o lugar de Luiz Carlos.

61' - Bom remate de Everton dentro da área para mais uma grande intervenção de Vikic.

60' - Mudança dupla no Benfica! Pizzi e Taarabt são lançados para os lugares de Gedson e André Almeida.

55' - Pressiona o Benfica em busca do empate.

51' - Marca Nuno Santos!

48' - Radonjic sofre falta e fica caído no relvado. Jorge Jesus manda aquecer Lázaro.

Começa a segunda parte

Fim da primeira parte

42' - Grande corte de Antunes. O defesa do Paços está a travar um duelo particular com Radonjic.

41' - Everton tabela com Rafa e remata em força na direção da baliza. Excelente defesa de Vekic.

36' - Flávio Ramos afasta de cabeça e quase surpreende Vekic. Canto para as águias.

35' - Cruzamento perfeito de Delgado para Lucas Silva, mas Helton Leite foi mais rápido e afastou a bola. Grande intervenção do guarda-redes do Benfica.

34' - Boa combinação entre Darwin e Radonjic. O uruguaio deixou a bola escapar e é pontapé de baliza para o P. Ferreira.

30' - O Benfica manda no encontro até ao momento. Poucas alternativas para o P. Ferreira, que ainda não conseguiu qualquer remate enquadrado.

28' - Primeiro amarelo do encontro. Maracás foi penalizado após falta cometida em Grimaldo.

27' - Vekic fica caído no relvado. O guardião do Paços bateu com a coluna no poste, após saltar para desviar um cabeamento de André Almeida.

22' - Boa oportunidade do P. Ferreira. Lucas Silva aproveita a recarga de um livre e arrisca de fora da área. A bola passa ao lado da baliza de Helton Leite.

22' - Falta de Morato em Fernando Fonseca. Oportunidade do P. Ferreira colocar a bola na área.

18' - Remate de Everton. Encaixado por Vekic.

18' - Lançamento soberbo de André Almeida para Rafa, que entra isolado em velocidade e manda ao poste. Pressiona o Benfica

16' - Darwin recebe um ótimo passe de Grimaldo e surge sozinho dentro da área. Grande defesa de Vekic para evitar o primeiro golo do jogo

15' - Falta assinalada em Darwin, cometida por Flávio

14' - Antunes arrisca um remate de muito longe. Seria um grande golo

10' - O P. Ferreira começa o encontro à espera do Benfica. Morato, Vertonghen e André Almeida não são pressionados

9' - Everton tenta novamente. O extremo das águias invade a área adversária em condução, mas é desarmado

6'- Falta em Antunes. Um início de jogo cheio de faltas para ambos os lados

1' - Primeiro remate do encontro não demora a aparecer. Everton arrisca e vê o pontapé bloqueado pela defesa dos castores



Começa o jogo no Estádio da Luz



Igor Vekic; Fernando Fonseca, Flávio Ramos, Maracás e Antunes; Luiz Carlos, Rui Pires e Nuno Santos; Juan Delgado, Lucas Silva e João Pedro.

O Benfica venceu esta sexta-feira o Paços de Ferreira por 4-1 num encontro da 4.ª eliminatória da Taça de Portugal. A primeira parte do encontro no Estádio da Luz terminou sem golos, mas com oportunidades para as duas equipas.No início da segunda parte Nuno Santos, jogador emprestado pelo Benfica ao Paços, marcou para os castores. Na resposta pelas águias, Grimaldo fez um golaço de livre direto. Seferovic regressou de um período de lesões e ajudou os encarnados a ficar em vantagem na partida.Rafa e Everton fizeram o terceiro e o quarto golo do Benfica. Destaque ainda para Radonjic que fez uma grande primeira parte, mas que saiu lesionado complicando a vida para Jorge Jesus que tem o corredor direito desfalcado também com a lesão de Diogo Gonçalves.O recordista de troféus (26) Benfica segue para os 'oitavos' da Taça, fase em que também já estão Sporting e Portimonense, da I Liga, e Casa Pia, da II Liga.Helton Leite; André Almeida, Vertonghen e Morato; Radonjic, Weigl, Gedson e Grimaldo; Everton, Rafa e Darwin