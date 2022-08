Encarnados invictos mantém liderança do campeonato com vitória por 3-2 frente ao Paços de Ferreira

Formação comandada por Roger Schmidt subiu ao primeiro lugar da I Liga, com 12 pontos.

O Benfica isolou-se esta terça-feira na liderança da I Liga portuguesa de futebol, ao vencer por 3-2 na receção ao Paços de Ferreira, no jogo em atraso que fechou a terceira jornada.No Estádio da Luz, Koffi (39 minutos) adiantou os pacenses, mas David Neres (42), João Mário (45+4), de grande penalidade, e Gonçalo Ramos (56) deram a volta ao marcador, antes de Juan Delgado (80) reduzir para os visitantes, naquele que foi o oitavo triunfo das 'águias' em outras tantas partidas oficiais na presente temporada, quatro das quais no campeonato.A formação comandada por Roger Schmidt subiu ao primeiro lugar da I Liga, com 12 pontos, mais dois do que o Sporting de Braga, segundo, e mais três face a FC Porto e Portimonense, terceiro e quarto, respetivamente, enquanto o Paços de Ferreira continua sem pontuar e segue na 17.ª e penúltima posição.