Encontrada morta luso-israelita a estudar em Telavive

Estava desaparecida há três dias.

Rotem Neumann, uma luso-israelita de 25 anos a estudar em Telavive, foi encontrada morta esta terça-feira. A jovem, que participou no festival de música eletrónica invadido pelo grupo Hamas, perto da fronteira de Gaza, estava desaparecida há três dias.Segundo Tomer Neumanna, primo da vítima, citado pela Associated Press, Rotem falou com os pais pela última vez quando ouviu disparos de rockets no festival. Esta foi a última vez que a família teve notícias da jovem.De acordo com a agência de notícias, a cidadã portuguesa, que tentava escapar ao ataque juntamente com os amigos, meteu-se num carro em direção ao norte de Israel à procura de abrigo. O carro não tardou a encontrar camiões com militantes, que disparavam com metralhadoras. Em pânico, mudaram a marcha e seguiram na direção oposta. Os militantes armados também se aglomeravam nas estradas a sul.Saíram do carro e começaram a correr para leste, para longe da fronteira, amontoando-se num abrigo de betão que encontraram em Kibutz Re'im. Os militantes não tardaram a bombardear o abrigo.Segundo Tomer Neumanna, citado pela Associated Press, os corpos foram encontrados na área em redor do bunker.