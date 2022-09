Encontrada morta mulher desaparecida na albufeira da Caniçada, no Gerês

Alerta foi dado às 16 horas, tendo sido relatado que a mulher estava a nadar e que a certa altura deixou de ser vista.

Uma mulher, de 21 anos, foi dada como desaparecida na tarde desta sexta-feira na albufeira da Caniçada, no Gerês. O corpo da vítima viria a ser encontrado pelas 17h40, após mais de uma hora de buscas. Ao que o CM apurou, tudo indica que a mulher ter-se-á afogado. O corpo da vítima já foi retirado das águas.



O alerta foi dado às 16 horas, tendo sido relatado que a mulher estava a nadar e que a certa altura deixou de ser vista.





Estaria hospedada na Quinta do Agrinho, tendo entrado na água através de um acesso privado do alojamento.Os bombeiros de Terras de Bouro estiveram empenhados nas buscas. A GNR também foi acionada.No total estiveram no terreno 29 operacionais, que foram apoiados por 12 viaturas.