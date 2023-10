Encontradas ossadas de dois pés humanos e dois sapatos em terreno em Vila Nova de Gaia

PSP deslocou-se ao local e chamou a Polícia Judiciária.

O proprietário de um terreno encontrou, esta tarde de sábado, enquanto fazia a limpeza do mesmo, ossadas de dois pés humanos e dois sapatos. Ao deparar-se com a situação, chamou a PSP. Tudo aconteceu por volta das 17h00, na rua Tapada da Pesqueira, em Oliveira do Douro, no concelho de Vila Nova de Gaia.A PSP deslocou-se ao local e chamou a Polícia Judiciária que fez a recolha das ossadas e dos sapatos e agora vai prosseguir com a investigação.Ao que oapurou, o terreno onde as ossadas foram descobertas estava encerrado há pelo menos 20 anos.