Encontrado corpo de homem desaparecido na barragem de Montargil

Pai e filha estariam a utilizar um barco de borracha na albufeira. Menina foi resgatada, mas acabou por morrer.

Foi encontrado o corpo do homem que estava desaparecido desde sábado na barragem de Montargil, no concelho de Ponte de Sor.O alerta foi dado por populares que avistaram o corpo a boiar na albufeira, a cerca de 4/5 quilómetros da zona onde incidiam as buscas. Segundo apurou o, o cadáver apresentava queimaduras do sol, o que indicava que esteve à superfície durantes estes dias.

Os bombeiros foram chamados para a ocorrência às 15h06 de sábado. A filha deste homem, uma menina de 05 anos, ainda foi resgatada da barragem com vida, mas acabou por morrer.

Fonte da GNR disse que, de acordo com relatos de testemunhas, pai e filha estariam a utilizar um barco de borracha na albufeira, numa zona perto do parque de campismo.

"O senhor estava na água, a nadar, e a menina estaria no barco. As testemunhas não se aperceberam do que é que aconteceu a seguir", disse a fonte.

A menina foi resgatada da água por populares e levada para terra, inconsciente, sendo sujeita a manobras de reanimação, relatou na altura a fonte da força de segurança.