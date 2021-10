Cadáver de homem encontrado no Rio Douro junto à Ribeira, no Porto

Cadáver aparentava estar na água já há mais de 10 dias.

O corpo de um homem foi removido, esta manhã, do rio Douro, junto à Ribeira, no Porto. O cadáver estava já em avançado estado de decomposição.

O alerta foi dado por um popular que, pelas 07h00, apercebeu-se de um corpo a boiar no Douro, próximo de um dos cais de embarcação. Mergulhadores do Batalhão de Sapadores do Porto estiveram no local e o cadáver foi removido pela Polícia Marítima do Douro, sendo depois transportado pelos Bombeiros Portuenses para o Instituto de Medicina Legal, onde será autopsiado.

Ao que o CM conseguiu apurar, o corpo aparentava estar na água já há mais de 10 dias. Não há notícia de desaparecimentos na região, pelo que o motivo da morte é ainda uma incógnita. Apenas poderá ser esclarecido com o resultado da autópsia e da investigação.