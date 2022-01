Encontrado morto filho da cantora irlandesa Sinead O’Connor. Tinha 17 anos

Jovem estava desaparecido há dois dias. "Amo-te tanto, que descanses em paz", chora a artista.

A cantora irlandesa Sinead O’Connor, de 55 anos, vive momentos de profunda dor após o seu filho de 17 anos, Shane O’Connor, ter sido encontrado morto. O jovem tinha desaparecido há dois dias em Wicklow, na Irlanda, e era procurado por uma grande operação de buscas montada pelas autoridades.

Segundo revelou a artista, numa publicação feita nas redes sociais, o jovem estaria a combater problemas de saúde mental e ter-se-á matado. "O meu lindo filho, Nei’im Nesta Ali Shane O’Connor, a luz da minha vida, decidiu acabar com a sua luta na Terra e esta agora com Deus. Que descanse em paz e que ninguém siga o seu exemplo. O meu bebé, amo-te tanto. Por favor, descansa em paz", escreveu num texto emotivo a voz de ‘Nothing Compares to You’.

A cantora tinha já apelado nas redes sociais para que o jovem voltasse para casa. Segundo o Daily Mail, o jovem Shane estava internado numa unidade psiquiátrica da qual, segundo a mãe, conseguiu fugir por "falta de supervisão".

Sinnead O’Connor já adiantou que pretende processar o hospital onde estava o filho. A cantora tem mais três filhos, fruto dos quatro casamentos que já teve.