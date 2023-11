Encontrado motociclista de 58 anos que desapareceu em Montalegre

Homem não apresenta ferimentos.

Um motociclista foi dado como desaparecido em Salto, Montalegre, esta quarta-feira, depois de ter sido avistado com sinais de desorientação. A GNR e os bombeiros juntaram esforços e encontraram o homem, sem ferimentos, encaminhando-o para uma unidade de saúde.O alerta foi dado às 13h20. Durante as buscas, a moto onde seguia foi localizada em primeiro lugar, referiu o comandante dos bombeiros de Salto aoAs condições meteorológicas adversas complicaram as operações, que contaram com mais de 25 operacionais dos bombeiros no terreno.