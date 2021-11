Encontrados cabos enrolados em hélice de avião que transportava Marília Mendonça

Aeronave com capacidade para seis pessoas foi levada esta terça-feira para o Rio de Janeiro para ser analisada.

Pedaços de cabos de alta tensão foram encontrados enrolados numa das hélices do avião que transportava a cantora brasileira Marília Mendonça e outras quatro pessoas e que se despenhou na passada sexta-feira na Serra de Caratinga, interior do estado de Minas Gerais, matando todos os ocupantes. As hélices e os dois motores do avião foram localizados no fim de semana em pontos distintos, na mata cerrada da serra e na queda de água junto à qual a aeronave caiu, já muito perto do aeroporto de destino.

Ivan Sales, o delegado (inspector) da polícia de Caratinga que comanda as investigações, afirmou que só laudos periciais poderão confirmar se os cabos enrolados à hélice são realmente da linha de transmissão de energia elétrica com a qual o avião que levava Marília para um concerto em Caratinga supostamente colidiu antes de se despenhar. Mas tudo indica que sim, até porque a Cemig, Companhia de Energia Elétrica de Minas Gerais já avançou que a aeronave cortou e arrancou pedaços dos cabos da linha de transmissão localizados a cerca de cinco quilómetros do local da queda, deixando 33 mil pessoas sem luz por várias horas.

O que restou do avião, um King Air com capacidade para seis pessoas, foi levado esta terça-feira em camiões para o Rio de Janeiro, para ser analisado detalhadamente por peritos do Cenipa, Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aéreos, localizado no Aeroporto do Galeão. Só os dois motores não foram, e devem ser enviados esta quarta para a cidade de Sorocaba, a 101 quilómetros de São Paulo, para passarem igualmente por peritagem num centro especializado nessa área.

Tanto a Polícia Civil (Judiciária) de Caratinga quanto o Cenipa estão a levar a cabo investigações paralelas e complementares mas independentes uma da outra, para apurarem as causas da tragédia que chocou o Brasil e fãs da cantora, que tinha apenas 26 anos, no mundo todo. Enquanto o Cenipa vai tentar apurar as razões técnicas da queda, para alertar e prevenir acidentes semelhantes mas não apontará culpados, a polícia de Caratinga está a investigar responsabilidades, intencionais ou casuais, e se o aparelho caiu devido ao embate nos cabos de alta tensão ou se já estava em queda e por isso bateu contra a linha de transmissão.