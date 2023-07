Encontrado corpo desmembrado dentro de frigorífico atirado ao rio na Bélgica

Filho da vítima confessou o crime às autoridades.

Um homem, de 35 anos, confessou, esta sexta-feira, ter matado a mãe e colocado partes do corpo dentro de um frigorífico, que foi encontrado a boiar no canal Albert, na Bélgica.Segundo a imprensa belga, o frigorífico foi encontrado naquele canal, esta quarta-feira. Após perícias, as autoridades conseguiram apurar que os restos mortais pertenciam a Maria Verdoolaege, de 74 anos.A cabeça e o tronco da mulher foram descobertos num contentor do lixo, que também foi atirado para o rio.Esta descoberta fez com que a polícia estabelece-se de imediato uma ligação com uma denúncia que recebera dias antes, a dar conta de que um indivíduo, da cidade de Liege, teria assassinado a mãe, desmembrado o corpo e escondido os restos mortais no congelador. À data, as autoridades dirigiram-se à casa de Ishmael, o suspeito, mas não encontraram nenhum indício de crime.A investigação sugere que o homicida e a vítima, que moravam na mesma casa desde o início da pandemia, discutiam com regularidade.O homicida foi detido na quinta-feira, quando se preparava para embarcar num voo para a Coreia do Sul.