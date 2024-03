Encontrados mortos cinco dos seis alpinistas desaparecidos desde sábado nos Alpes suíços

Cidadãos suíços tinham idades entre os 21 e os 58 anos.

Cinco dos seis alpinistas suíços desaparecidos desde sábado nos Alpes suíços foram encontrados mortos, anunciou esta segunda-feira a polícia, que continua a procurar o último.

Embora as más condições meteorológicas tenham dificultado as operações de socorro, uma equipa foi finalmente enviada e "descobriu os corpos de cinco das seis pessoas dadas como desaparecidas", na região de Tête Blanche, indicou, em comunicado, a polícia do cantão de Valais (sudoeste).

O grupo, composto por cidadãos suíços com idades entre os 21 e os 58 anos, tinha partido de Zermatt no sábado de manhã para chegar à aldeia de Arolla, a grande altitude, no mesmo dia.