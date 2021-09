Enfermeiros em protesto revelam que vacinas da gripe ainda não chegaram à maioria dos centros de saúde

Grupo apela a melhores condições de trabalho junto à Administração Regional de Saúde do Norte.

Um grupo de enfermeiros está em protesto, esta terça-feira, por melhores condições de trabalho junto à Administração Regional de Saúde do Norte, no Porto.José Carlos Martins, presidente do Sindicato dos Enfermeiros Portugueses, revelou àque as vacinas contra a gripe "ainda não chegaram à generalidade dos centros de saúde, o que significa um certo desrespeito pelos cidadãos e para com os enfermeiros".Os profissionais reclamam a vinculação efetiva de profissionais em mobilidade e abertura de concursos para enfermeiros específicos. Pedem ainda que o Ministério Público garanta a aposentação mais cedo, "corrija inuustiças" e marque reuniões "com as quais se comprometeu em junho".