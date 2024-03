Enfermeiros marcam greve para 15 de março

Em causa está a luta pela atualização da tabela salarial, remunerações justas, melhores condições de trabalho e dignificação da carreira.

Os enfermeiros vão estar em greve no dia 15 de março, em luta pela atualização da tabela salarial, remunerações justas, melhores condições de trabalho e dignificação da carreira, anunciou o Sindicato dos Enfermeiros Portugueses (SEP).

De acordo com o aviso prévio de greve esta quinta-feira publicado na imprensa, a paralisação será das 08h00 às 24h00 (turnos da manhã e tarde) de dia 15 de março e abrange os enfermeiros do setor público e social.

Os serviços mínimos abrangem as situações de urgência nas unidades de atendimento permanentes que funcionem 24 horas por dia, os serviços de internamento que funcionem igualmente 24 horas por dia, os cuidados intensivos, os blocos operatórios -- com exceção das cirurgias programadas -, as urgências, os serviços de hemodiálise e os tratamentos oncológicos.