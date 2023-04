Veja o vídeo do momento em que é detonado o engenho explosivo em praia de Grândola

Explosivo foi encontrado junto ao cadáver de um golfinho.

O engenho explosivo militar, encontrado a meio da manhã deste domingo, por um pescador, na Praia da Raposa já foi detonado pelos Mergulhadores Sapadores da Marinha, apurou o CM junto da Marinha. O engenho foi encontrado numa praia próxima do Estabelecimento Prisional de Pinheiro da Cruz, no concelho de Grândola.

O pescador encontrou a munição junto ao cadáver de um golfinho, na linha de água da praia.

De imediato foi dado o alerta, via 112, e fonte da Comando Sub-Regional da Proteção Civil do Alentejo Litoral disse ao CM que foi acionada a Autoridade Marítima Nacional para o local.



Antes da detonação, o comandante Serrano Augusto, da capitania de Setúbal da Polícia Marítima, disse ao CM ter acionado a equipa de mergulhadores sapadores da Marinha, "para proceder ou à desactivação do engenho explosivo, ou à remoção do mesmo".

"Criámos um perímetro de segurança na praia da Raposa. Estimamos que pelas 17h30 a situação esteja resolvida. Pensamos poder tratar-se de um morteiro, mas sem verificar se a munição tem inscrições, não é possível verificar se pertence à Marinha", concluiu o responsável militar.