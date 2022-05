Enterro da Gata em Braga combate ansiedade estudantil

As celebrações do Enterro da Gata, no Altice Forum Braga, garantem este ano pela primeira vez apoio a quem sofre de ansiedade.No espaço Gata na Saúde, os estudantes podem receber apoio em caso de ataques de pânico ou outros problemas relacionados com a Saúde Mental.

A assistência é prestada por estudantes de Medicina e Enfermagem. Em situações mais graves, está disponível uma equipa de bombeiros para primeiros socorros.Quanto a espetáculos, depois deste domingo ter atuado Quim das Remisturas, esta segunda-feira é a vez de Chico da Tina e David & Miguel.