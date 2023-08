Entregou-se na cadeia de Évora o terceiro inspetor do SEF condenado pela morte de Ihor Homeniuk

Duarte Laja tinha pedido para se entregar mais tarde por razões de saúde.

Duarte Laja, o terceiro inspector do SEF condenado pela morte do emigrante Ihor Homeniuk, entregou-se, esta quinta-feira, na cadeia de Évora.



Esta segunda-feira de manhã, apenas dois dos três inspetores condenados se tinham entregado para cumprir o tempo que resta das penas de nove anos de prisão.





o advogado Ricardo Serrano Vieira.

Duarte Laja e Luís Silva começaram por ser condenados a nove anos de prisão e Bruno Sousa a sete. Recorreram para o Tribunal da Relação de Lisboa, que decidiu condenar todos à mesma pena de nove anos de prisão. Seguiram-se depois os recursos para o Supremo Tribunal de Justiça e para o Constitucional, que não tiveram qualquer efeito.

Duarte Laja tinha pedido para se entregar mais tarde por razões de saúde, segundo adiantou na altura

Segundo o acórdão do Tribunal Criminal de Lisboa, Ihor morreu por asfixia lenta, após um número indeterminado de agressões a pontapé e com bastão, que causaram ao ucraniano a fratura de oito costelas. Foi, ainda, deixado de barriga para baixo, com as mãos algemadas, o que terá causado uma paragem cardiorrespiratória. Quando Ihor foi encontrado já era tarde demais. O crime ocorreu numa sala sem videovigilância do Centro de Instalação Temporária do Aeroporto Humberto Delgado.



A viúva de Ihor recebeu do Estado uma indemnização de 800 mil euros. No entanto, pede, agora, uma indemnização global de 700 mil euros no novo processo-crime. Oksana reclama 200 mil € à empresa de segurança Prestibel, outros 200 mil € ao ex-diretor de Fronteiras António Sérgio Henrique, mais 100 mil € a cada um de dois inspetores que não foram condenados e 50 mil € a cada um dos vigilantes visados na acusação: Paulo Marcelo e Manuel Correia.