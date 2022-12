Envelope com explosivos endereçada a Presidente do governo espanhol intercetada a 24 de novembro

Material pirotécnico foi detetado e neutralizado pelos serviços de segurança da Presidência do Governo.





De acordo com o jornal El Mundo, a Polícia Nacional teve conhecimento do envio de material pirotécnico a Pedro Sánchez, que foi detetado e neutralizado pelos serviços de segurança da Presidência do Governo. Esta quinta-feira, um novo envelope suspeito foi detetado na base área de Torrejón de Ardoz. Na quarta-feira, um funcionário ficou ferido quando uma carta que tratava explodiu, na embaixada da Ucrânia. Um segundo pacote foi encontrado numa empresa espanhola de armamento. A Polícia Nacional foi chamada à empresa Instalaza, na cidade de Saragoça, região de Aragão (nordeste de Espanha), e fez explodir de forma controlada o artefacto que estava no envelope.

Um envelope com material explosivo, endereçado ao Presidente do governo espanhol, Pedro Sanchéz, na sede do governo espanhol, foi intercetado a 24 de novembro de acordo com a informação divulgada pelo Ministério do Interior Espanhol. Nas últimas 24 horas foram enviadas três outras cartas, em Espanha.