Envelope com pó suspeito leva polícia à Embaixada de Itália em Lisboa

Polícia Judiciária levou envelope para realização de perícias.

A circulação rodoviária e pedonal já foram retomadas depois de ter sido detetado um pó suspeito na embaixada de Itália, na zona do Intendente, em Lisboa, apurou o CM.



Os meios da PSP, do Regimento e do Regimento de Sapadores Bombeiros, do INEM e da brigada de minas e armadilhas também já foram desmobilizados.





O pó chegou num envelope suspeito, tendo o alerta sido dado pouco depois das 17h00.

Fonte oficial do Comando da PSP de Lisboa disse ao CM que a situação na embaixada de Itália está resolvida. Após verificação do envelope suspeito verificou-se que este não constitui perigo pelo que a PJ levou-o selado para perícias.