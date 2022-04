"Episódio nojento": Jogador do Benfica B denuncia racismo durante jogo com o Rio Ave em Vila do Conde

Sandro Cruz utilizou este domingo as redes sociais para condenar os episódios de racismo que sucederam durante o Rio Ave-Benfica B, jogo a contar para a 30ª jornada da Liga Sabseg.

"Hoje, infelizmente, passou-se mais um episódio nojento na nossa sociedade e no nosso desporto. Por isso é que continua como está… mas continuamos a ser hipócritas o suficiente para dizer que não somos um país racista!", pode ler-se na publicação feita pelo defesa dos encarnados através da conta pessoal do Twitter.

O defesa formado no Benfica Campus pede mão pesada para os vilacondenses pelo comportamento dos adeptos."Espero bem que a Liga tome medidas severas para com este incidente e que o Rio Ave jogue há porta fechada durante muito tempo! Pior é saber que uma massa associativa apoia um clube que está cheio de profissionais 'Pretos' mas ousam chamar-me preto! Que este episódio seja para refletir e saber que somos muito melhores que isto… e que as campanhas de 'Racismo Não' acabem! Porque é só para fechar os olhos… Porque continuam tantos racistas por Portugal fora!", condenou o jogador de apenas 20 anos e filho do antigo internacional português de andebol Filipe Cruz.