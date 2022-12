Equipa portuguesa abafa amuo de Ronaldo

Capitão da Seleção ficou a saber que não jogava com a Suíça na véspera à noite, numa conversa tensa com Fernando Santos.

A estratégia é só uma e está definida: esgotar todas as polémicas relacionadas com Cristiano Ronaldo para blindar o balneário antes do jogo com Marrocos, que vale a passagem às meias-finais do Mundial. A Federação Portuguesa de Futebol, Otávio e principalmente o capitão sentiram a necessidade de tomar uma posição pública depois de o ‘Record’ ter noticiado que Ronaldo ameaçou fazer as malas e regressar a Portugal após saber que não iria ser titular frente à Suíça.