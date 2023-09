Sobe para 2862 o número de mortos no sismo em Marrocos. Equipas em contra relógio para encontrar sobreviventes

As equipas de resgate continuam esta segunda-feira à procura de sobreviventes nos escombros do maior sismo registado em Marrocos nos últimos 60 anos. Segundo o novo relatório do Ministério do Interior, citado pelo Le Matin, o número de mortos subiu para 2862 e o de feridos para 2562.O terramoto de magnitude de 6,8 na escala de Richter foi registado na noite de sexta-feira a 72 quilómetros a sudoeste de Marraquexe. As equipas do Reino Unido e Espanha estão no local e tentam encontrar pessoas com vida no meio da destruição.

Muitos sobreviventes passaram a terceira noite na rua após as casas terem ficado destruídas ou danificadas.Na aldeia de Taleghaghte, Hamid ben Henna descreveu à Reuters como é que o filho de oito anos perdeu a vida durante o sismo. O menino tinha ido à cozinha buscar uma faca enquanto a família jantava quando se deu o terramoto. A família sobreviveu.No desespero do abalo muitos foram os que tentaram escavar, com as próprias mãos, para chegar aos familiares e amigos presos nos destroços. Mais de dois dias após o sismo, os populares tentam retirar alguns bens dos escombros.Os edifícios da cidade velha de Marraquexe, Património Mundial, ficaram danificados. O sismo provocou também danos na importante Mesquita Tinmel, do século XII. Com muitas casas construídas em tijolo de barro, madeira ou blocos de cimento, as estruturas tornaram-se mais frágeis. Foi o terramoto mais mortífero vivido em Marrocos desde 1960, quando se estima que morreram 12 mil pessoas num grande abalo.Marrocos destacou o exército para ajudar na resposta ao sismo e garantiu estar a reforçar as equipas de busca e salvamento, fornecendo água potável e distribuindo alimentos, tendas e cobertores.O Qatar também revelou, este domingo, que a equipa de busca e salvamento do país está a caminho de Marrocos . França aguarda um pedido oficial de Marrocos para enviar equipas de resgate.Dois portugueses, um pai e uma filha, foram hospitalizados por terem ficado feridos enquanto visitavam a medina de Marraquexe.O abalo foi sentido em várias regiões de Portugal. Segundo o IPMA, terramoto ocorreu pelas 23h11, a uma profundidade de 10 quilómetros. O epicentro localizou-se a cerca de 65 km a Sudoeste de Marraquexe. Minutos mais tarde foram sentidas três réplicas, de magnitude 4.5, 3.3 e 3.1 na escala de Richter.O Ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro, referiu esta segunda-feira que o apoio a Marrocos "pode ser concedido quer no plano bilateral quer no plano do mecanismo europeu de proteção civil"."Portugal desde a primeira hora, por intermédio das palavras do Primeiro-Ministro, mostrou total disponibilidade e solidariedade com o país vizinho e com um país amigo ao qual nos unem laços históricos culturais e sociais muito profundos", afirmou.Localização do sismo: