Equipas procuram 57 desaparecidos após chuvas fortes no litoral do Brasil. Morreram 48 pessoas

Equipas de resgate prosseguem esta quarta-feira as operações de buscas de 57 pessoas desaparecidas após as fortes chuvas que atingiram o litoral do estado brasileiro de São Paulo, e que causaram 48 mortos até agora, segundo as autoridades locais.

Os temporais começaram no último sábado, quando quase todo o Brasil se dedicava às festividades do Carnaval, e embora a intensidade da chuva tenha diminuído, a chuva fraca que persiste naquela região tem dificultado o trabalho dos socorristas.

Segundo o governo regional de São Paulo, na madrugada desta quarta-feira foram confirmadas outras duas mortes, elevando o total de mortos agora para 48, enquanto se estima que ainda haja 57 desaparecidos.