Era consultor e tinha escrito um livro: Quem é Philipp, o autor do tiroteio num centro de Testemunhas Jeová

O atirador que na noite desta quinta-feira matou seis pessoas, num centro de Testemunhas de Jeová em Hamburgo, na Alemanha, é

Philipp Fusz, de 35 anos, um cidadão alemão e antigo membro da comunidade religiosa, com a qual tinha aparentemente entrado em conflito, de acordo com a imprensa britânica.Numa conferência de imprensa, um alto funcionário da polícia alemã disse que o atirador deixou a comunidade Jeová há cerca de 18 meses, "mas que aparentemente não foi em bons termos".

O procurador do estado de Hamburgo disse que já foi excluído um motivo terrorista, tendo o chefe da polícia sugerido, durante a conferência de imprensa, que Philipp poderia sofrer de doença mental.O chefe da polícia de Hamburgo, Ralf Martin Meyer, disse que o suspeito tinha uma licença de porte de arma e que possuía, legalmente, uma arma semi-automática desde o passado mês de dezembro.Meyer revelou que o Philipp já tinha sido abordado pela polícia depois de ter sido feita uma denúncia anónima, em janeiro, que afirmava que o homem demonstrava "raiva por grupos de crentes religiosos, em particular por Testemunhas de Jeová". Na altura, o homem cooperou com a polícia e não apresentou sinais que levassem os agentes a encontrar motivos para lhe ser retirada a arma. "A realidade é que uma dica anónima, em que alguém diz que uma outra pessoa tem uma doença mental, não é, por si só, suficiente para tomar medidas", disse Meyer.Numa página da internet, criada pelo próprio, e à qual o Daily Mail teve acesso, Philipp Fusz afirma ter-se mudado para Hamburgo para trabalhar no setor da energia. Vendia serviços de consultoria pelos quais cobrava 250 mil euros diários. "O valor deve-se ao facto de que o meu trabalho vai alavancar a empresa em pelo menos 2,5 milhões de euros", escreveu na página, para justificar o custo."Fazer o bem aos outros vai trazer-te retorno de uma forma significativa, de lugares que nem podes imaginar', escreveu também no website, onde existem ainda links para um livro escrito por Philipp e intitulado "A Verdade sobre Deus, Jesus Cristo e Satanás. Uma Nova Visão Refletida das Dimensões Epocais".Segundo a Amazon, o livro foi publicado a 20 de dezembro de 2022 e na secção "Sobre o Autor" há a informação de que Philipp nasceu a 18 de setembro de 1987 e cresceu em Kempten, na região de Allgäu, sul da Alemanha, numa família bastante religiosa. Instalou-se em Hamburgo após ter estudado administração de empresas e depois de ter vivido no estrangeiro, em várias ocasiões.